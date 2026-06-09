“Lorenzo Marini. Ultimate Oneness - Type Art Exhibition!”, la mostra a Pechino

Sarà visitabile fino al 2 luglio 2026 presso l’Yindi Art Museum di Pechino la mostra “Lorenzo Marini. Ultimate Oneness - Type Art Exhibition!” a cura di Wei Wei. L’esposizione presenta una trentina di opere e cinque grandi installazioni ambientali significative del linguaggio dell’artista. La mostra, realizzata con il patrocinio dell’Ambasciata d’Italia a Pechino e dell’Istituto Italiano di Cultura, testimonia il dialogo culturale tra Italia e Cina e la rilevanza internazionale del lavoro di Marini. La rassegna è creata come un percorso immersivo, in cui il visitatore è invitato ad attraversare fisicamente l’alfabeto trasformato in ambiente creato per dialogare.