L'arte di abbracciare l'imprevedibile: a Stromboli “Vulcana. Sublimation”

Musica, community e... bagno al plancton - Non è stato solo un evento concettuale, ma una vera festa collettiva che ha unito residenti, turisti, artisti e persino un gruppo di studenti dell'Università di Salerno coinvolti nel team di lavoro. Tra i dj set curati in collaborazione con MATTA (con Arch Stanton, Vittoria Totale, ti es e Fabrizio Vatieri), le danze alla discoteca La Tartana e l'immancabile bagno notturno finale tra le luci della bioluminescenza del plancton, Vulcana 2026 ha dimostrato che l'arte contemporanea sa essere tanto profonda quanto incredibilmente viva.