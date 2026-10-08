Giornata Contemporaneo, Lorenzo Marini scelto dall’Istituto Italiano di Cultura di Los Angeles

Nell’opera quasi cento tele dedicate agli alfabeti sono sospese a diverse altezze. Alcune sono semitrasparenti e lasciano intravedere le opere retrostanti e l’architettura del cortile. Il pubblico attraversa più livelli di segni e colori: a ogni passo le lettere si sovrappongono, si separano e creano nuove relazioni. “Vedere tutti i miei alfabeti insieme è, per me, come attraversare una piccola antologica della mia ricerca”, ha detto Lorenzo Marini. “Ognuno ha una voce diversa, ma nello stesso spazio cominciano a parlarsi. È questo il messaggio che vorrei portare a Los Angeles: nel mondo c’è bisogno di più comunicazione e di meno guerra”.