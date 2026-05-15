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© Pompeii - Parco Archeologico
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tra i gessi dell'Orto dei Fuggiaschi

Pompei, dopo duemila anni emerge l'identità di una vittima dell'eruzione: era un medico

Archeologia, diagnostica medica e restauro riscrivono le ultime ore della fuga degli abitanti

15 Mag 2026 - 14:09
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