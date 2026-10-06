È iniziato il XXVI Festival Verdi, il tema dell’edizione 2026 è “Mondi lontani”

Ha preso il via la XXVI edizione del Festival Verdi, la manifestazione che ogni autunno Parma e Busseto dedicano al Cigno di Busseto. Ad aprire il Festival giovedì 1 ottobre è stata Alzira, una delle opere più rare del catalogo verdiano, assente dal Festival Verdi dal 2002: l’edizione del 2026 ha come tema “Mondi lontani”. Protagoniste dell’evento sono anche l’Aida e Nabucondosor. Il Festival durerà fino al 25 ottobre e Alzira tornerà in scena giovedì 8 ottobre alle ore 20 e sabato 17 ottobre alle ore 18.