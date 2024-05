"Viaggio in Italia", il nuovo graphic novel di Pietro Scarnera

sono innumerevoli gli artisti che, nel corso dei secoli, hanno attraversato l’Italia, rapiti dalla bellezza del paesaggio, dalla natura selvaggia e dalle vestigia di un passato mitico a lungo idealizzato. O anche profondamente turbati di fronte alla miseria diffusa e alla radicale diversità dei costumi degli italiani. Ed è dai loro scritti, diari, resoconti, epistole sui loro Grand Tour che nasce "Viaggio in Italia", nuovo graphic novel di Pietro Scarnera (Coconino Press), già autore di "Una stella tranquilla. Ritratto sentimentale di Primo Levi", che nel 2016 ha vinto il Prix Révélation al Festival di Angoulême.

E', però, ora qui che Scarnera, intrecciando le storie dei personaggi citati a quelle di tanti altri, e mescolando il passato con il presente, ha l'occasione di interrogare il senso profondo di un'appartenenza culturale e affettiva, allineando visioni differenti in un unico, avvincente "Viaggio in Italia".

In copertina di "Viaggio in Italia" c'è la scrittrice britannica Mary Shelley, "figurina preoccupata che si staglia sugli scogli", spiega lo stesso Scarnera. "Anche se il modo in cui l'ho disegnata - aggiunge - non assomiglia al ritratto (l'unico) che abbiamo della scrittrice. Ma sono felice che ci sia lei in copertina, perché è senza dubbio la mia preferita fra tutti gli artisti che hanno vissuto e viaggiato in Italia. Anche il libro e le violette in basso richiamano qualcuno… ma non rivelo troppo, sarà una copertina da decifrare, con piacere spero!".



Il 14 giugno verrà inaugurata una mostra delle tavole originali, con lo stesso titolo del libro a fumetti, "Viaggio in Italia", alla Biblioteca Classense di Ravenna. L'evento sarà un'anteprima della Coconino Fest, il festival della casa editrice che si terrà poi al MAR Museo d'arte della città di Ravenna dal 21 al 23 giugno.

Viaggio in Italia

Pietro Scarnera

Coconino Press

pagine 288

€ 22