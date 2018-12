Biscotti fiocchi di neve: golosità natalizia per pasticceri in erba

I Fiocchi di neve sono dei classici biscotti creati in stile natalizio per la gioia dei vostri bambini; potete servirli agli ospiti a fine cena e sono ottimi anche per merenda e per accompagnare tè e caffè . Per realizzare questi biscotti è necessario acquistare lo stampo a forma di fiocco di neve e poi creare una semplice e golosa glassa per decorarli. Creare le formine e decorare i biscotti è sicuramente la parte preferita dai bambini che si divertiranno tantissimo a preparare questi buonissimi e fragranti dolcetti secchi.

PROCEDIMENTO

Versate in una ciotola capiente farine, zucchero, sale; poi aggiungete il burro freddo tagliato a dadini. Mescolate per creare un composto tipo sabbia bagnata.



Aggiungete l'uovo ed amalgamate bene fino ad ottenere un impasto liscio e compatto. Formate una palla, copritela con della pellicola e tenetela in frigorifero per almeno 20 minuti.



Trascorso il tempo indicato, spargete sul tagliere 2 cucchiai di farina e stendete la pasta con il mattarello per creare una sfoglia dello spessore di circa mezzo centimetro.



Con una formina a forma di fiocco di neve create i biscotti e appoggiateli su una teglia ricoperta con carta forno. La pasta che rimane potete rimpastarla, stenderla e creare altri biscotti.



Cuocete a 180° per 15 minuti. Appena la superficie sarà dorata sfornate i biscotti e fateli raffreddare su una gratella.



Create la glassa mescolando lo zucchero a velo con il succo di limone finché non diventa lucida ed omogenea. Versate la glassa in una piccola tasca da pasticcere e decorate i biscotti fiocchi di neve.



