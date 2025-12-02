Identità Golose: presentata la 19° edizione della sua Guida ai Ristoranti

“Potrebbe suonare come una provocazione, in parte lo è, ma con tanta sostanza: non è difficile fare una guida, è difficile contenere il numero di schede e recensioni, tra insegne italiane, europee e mondiali. Non è più come 10 anni fa una questione di numero di pagine stampate - e noi dal 2015 siamo una pubblicazione online - che hanno un loro costo importante, ma di essere costretti a scartarne altrettante. Si mangia sempre meglio ai quattro angoli del pianeta, sia perchè crescono di valore le culture locali ma anche perchè ogni popolo è curioso e disposto, mai come in passato, a gustare cucine e sapienze che non sono quelle di dove sono nati o vivono.” Paolo Marchi, Fondatore di Identità Golose.