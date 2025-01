Identità Golose 2025

Tra le novità di quest’anno, troviamo la sezione "Selected by": una selezione di 34 cocktail bar riconosciuti per il loro ruolo nelle prestigiose Cocktail Week curate da Paola Mencarelli. Eventi come la Florence Cocktail Week, Tuscany Cocktail Week, Venice Cocktail Week, Cortina Cocktail Week e Amalfi Coast Cocktail Week hanno messo in luce locali che interpretano la mixology con creatività e legame con il territorio.