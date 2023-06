ChocoLOVE Gelato Artigianale: a Milano il 24-25 giugno

150 The Manzoni: alta cucina in onore di un personaggio straordinario

Milano si prepara ad accogliere nuovamente un evento imperdibile per gli amanti del cioccolato. Dal 24 al 25 giugno, Palazzo Castiglioni, sede di Confcommercio Milano, si trasformerà nel regno del gelato artigianale al cioccolato.

ChocoLOVE Gelato Artigianale, organizzato da Chocolate Culture con il sostegno di Confcommercio Milano, è stato il primo evento dedicato alla cultura del cioccolato. Questa grande festa, dedicata ai maestri del gelato italiano, promette di svelare i segreti e le delizie nascoste di uno dei prodotti più apprezzati al mondo.

Dopo il grande successo di ChocoLOVE tenutosi lo scorso febbraio, l'entusiasmo per il tema del cioccolato è esploso e la curiosità di scoprire cosa rende un gelato al cioccolato autentico è cresciuta sempre di più.

Le porte di Palazzo Castiglioni si apriranno al pubblico il 24 giugno alle 10.30, offrendo un'esperienza gustativa indimenticabile dedicata al cioccolato in tutte le sue forme e alle combinazioni più armoniose. I visitatori conosceranno Davide Comaschi, Chocolate Master, e i famosi Maestri dell'Associazione APEI, guidati dal Maestro Iginio Massari. Questi grandi maestri gelatieri italiani saliranno sul palco per svelare segreti e presentare ricette sorprendenti, ma anche per raccontare come il gelato artigianale italiano sia diventato un protagonista indiscusso della cucina del nostro paese.

Palazzo Castiglioni, con le sue splendide sale, la veranda e il giardino, diventerà nel weekend il luogo di incontro per professionisti e cittadini durante questi due giorni di ChocoLOVE Gelato Artigianale. Saranno organizzate numerose attività che celebreranno il gelato al cioccolato in tutte le sue varianti: dal classico extra fondente, al cremoso gelato al latte, fino alla raffinatezza del cioccolato bianco e persino al cioccolato rosa. Cono o coppetta, le possibilità di gustare il gelato sono infinite e durante questa manifestazione i visitatori avranno l'opportunità di scoprire tutte le sfumature di questo delizioso prodotto. ChocoLOVE Gelato Artigianale è anche un’occasione per rendersi conto di come il gelato non sia più considerato solo un piacere estivo, ma un'esperienza che può accompagnarci durante tutto l'anno con le sue proposte gastronomiche, perfette sia per piatti dolci che salati.

ChocoLOVE Gelato Artigianale ospiterà le migliori gelaterie di Milano e della città metropolitana. Grazie al contributo e alla partecipazione di Alga-Assofood Gelatieri Artigiani di Confcommercio Milano, ognuna di esse proporrà la propria versione di gelato al cioccolato, insieme agli abbinamenti più sorprendenti, frutto della loro esperienza e creatività. Palazzo Castiglioni sarà quindi il luogo ideale per intraprendere un viaggio nell'affascinante mondo del gelato al cioccolato, e non solo. L'evento offrirà anche l'opportunità di contribuire alla raccolta fondi a favore delle persone colpite dall'alluvione in Romagna.

L'ingresso è gratuito per tutti, dalle ore 10.30 alle 19.30.

Di Indira Fassioni