Circa 110 milioni di kg prodotti

Zucche di Halloween: un giro d'affari da oltre 30 milioni d'euro

Ma la produzione cala del 15% per a causa degli effetti del clima

di Dario Vito
31 Ott 2026 - 12:50
01:27 
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