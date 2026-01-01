Zohran Mamdami presta giuramento come nuovo sindaco di New York

Zohran Mamdani, il politico emergente della sinistra statunitense, ha prestato giuramento per assumere la carica di sindaco di New York per un mandato di quattro anni che lo vedrà sicuramente confrontarsi con il presidente Donald Trump. Il trentaquattrenne democratico ha prestato giuramento in una fermata della metropolitana abbandonata sotto il Municipio poco dopo mezzanotte del nuovo anno, prendendo il timone della città più grande degli Stati Uniti. Sarà il primo sindaco musulmano di New York.