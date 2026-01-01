Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
LA CERIMONIA

Zohran Mamdami presta giuramento come nuovo sindaco di New York

La cerimonia in una ex fermata della metro. E' il primo musulmano a guidare la Grande Mela

01 Gen 2026 - 10:26
01:32 

Zohran Mamdani, il politico emergente della sinistra statunitense, ha prestato giuramento per assumere la carica di sindaco di New York per un mandato di quattro anni che lo vedrà sicuramente confrontarsi con il presidente Donald Trump. Il trentaquattrenne democratico ha prestato giuramento in una fermata della metropolitana abbandonata sotto il Municipio poco dopo mezzanotte del nuovo anno, prendendo il timone della città più grande degli Stati Uniti. Sarà il primo sindaco musulmano di New York.

new york
zohran mamdani
video evidenza