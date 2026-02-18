Svizzera, enorme valanga a Zermatt: in tilt il collegamento ferroviario

Una gigantesca valanga di neve ha bloccato l’accesso alla località alpina di Zermatt, in Svizzera. La massa di neve ha invaso i binari della linea della Matterhorn-Gotthard-Bahn, costringendo alla sospensione del traffico ferroviario. Il tratto interessato è quello compreso tra i comuni di Randa e Täsch, snodo fondamentale per raggiungere la rinomata destinazione turistica ai piedi del Cervino. Nelle ultime ore la situazione è lievemente migliorata, ma il pericolo di valanghe resta di livello 4 su 5 in tutto il cantone.