Le pene d'amor perdute di una coppia di superstar... Sono quelle di Zendaya e Robert Pattinson, a Roma per presentare "The Drama", il film in cui interpretano una giovane coppia in procinto di sposarsi. La scioccante rivelazione di un oscuro segreto di lei porterà a un susseguirsi di eventi sempre più eclatanti che mineranno alle fondamenta il sentimento che lega i due protagonisti. E il gossip hollywoodiano sembra oggi incastrarsi perfettamente con la trama del film: si mormora che Zendaya e il suo storico fidanzato Tom Holland si siano sposati in gran segreto...