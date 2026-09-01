compleanno da protagonista

Zendaya compie 30 anni

Californiana, papà"afroamericano e mamma di origini europee,"ha iniziato la sua carriera poco più"che bambina

di Michelangelo Iuliano
01 Set 2026 - 18:35
01:28 
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