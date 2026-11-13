Zelensky scherza con Meloni: "È tanto che non ci vediamo"

"È tanto tempo che non ci vediamo. Tu non volevi...". Siparietto tra Giorgia Meloni e Volodymyr Zelensky a Dublino, dove i due si sono incontrati per un bilaterale nella tarda serata di giovedì 12 novembre. La battuta del presidente ucraino, pronunciata durante i saluti tra abbracci e baci, ha strappato una risata alla premier, che ha replicato con un sorridente "Nooo". Il video è stato condiviso da Zelensky su X insieme alle immagini dell'incontro, durante il quale Meloni ha ribadito il sostegno italiano a Kiev.

