Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha rivendicato l'attacco al ponte di Crimea, definendolo un'operazione senza precedenti condotta in risposta ai raid russi contro le infrastrutture ucraine. "Oggi tutti possono vedere le conseguenze per il principale collegamento militare tra il territorio russo e la nostra Crimea ucraina", ha dichiarato in un messaggio pubblicato sui social. Zelensky, che su X ha postato alcune immagini dell'attacco, ha spiegato che si è trattato della settima fase di un'operazione pianificata e coordinata per diverse settimane dal Servizio di sicurezza ucraino (Sbu) insieme allo Stato maggiore delle forze armate.