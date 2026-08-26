Zelensky riceve in dono una cucciola di pitbull: "Si chiama Freya, come il sistema di difesa aerea"

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha incontrato a Kiev l'ex pugile professionista statunitense Terence Crawford, che gli ha regalato una cucciola di pitbull americano di nome Freya. La cagnolina porta il nome del futuro sistema di difesa aerea dell'Ucraina, che proteggerà i cieli e le città del Paese dagli attacchi missilistici e di droni russi. "È la dea della vittoria", ha detto un collaboratore del presidente a Zelensky. Nel filmato, diffuso dal servizio stampa presidenziale ucraino, si vede Crawford mentre consegna la cagnolina al leader di Kiev e mentre mostra le immagini degli antenati di Freya: il nonno, Athos, è sopravvissuto all'occupazione russa di Bucha, una città vicino a Kiev che è diventata simbolo dei crimini di guerra russi all'inizio del conflitto.

