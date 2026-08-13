Zelensky: "Drone contro treno con 340 passeggeri a Odessa, due morti"

"Oggi, nella regione di Odessa, i russi hanno nuovamente distrutto una locomotiva di un normale treno passeggeri con un drone a propulsione a reazione. A bordo del treno c'erano 340 persone. E chiunque stesse operando quel drone non poteva di certo non sapere che l'obiettivo era interamente civile. Al momento, purtroppo, sappiamo che nell'attacco sono rimasti uccisi il macchinista e il suo assistente. Esprimo le mie condoglianze alle loro famiglie e ai loro cari". Lo ha scritto su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky affermando poi che nella notte si sono verificati attacchi in 11 regioni con oltre 130 droni.