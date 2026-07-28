l'incontro

Zelensky da Trump: "Parlato di Patriot e diplomazia"

Il presidente ucraino si è recato"alla Casa Bianca senza essere ripreso dalle telecamere per un incontro chiuso alla stampa"

di Francesca Canto
28 Lug 2026 - 18:54
01:32 
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
videovideo
trump
zelensky