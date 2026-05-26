Dai diamanti ai rubini: il tesoretto dell'ex premier spagnolo Zapatero

Rubini, smeraldi e diamanti; orecchini, bracciali, orologi da collezione e altri oggetti di lusso. È il tesoretto (oltre 100 pezzi) ritrovato in una cassaforte nell'ufficio di José Luis Enrique Zapatero durante la perquisizione delle forze dell'ordine. L'ex premier socialista spagnolo, in carica per due mandati dal 2004 al 2011, è indagato per traffico di influenze, organizzazione criminale e falso nel contestato salvataggio della compagnia aerea Plus Ultra con finanziamenti pubblici. Secondo gli inquirenti, i gioielli sequestrati sarebbero una parte del bottino intascato da Zapatero, mentre per la segretaria dell'ex premier si tratta di parte dell'eredità della moglie e di regali di viaggio.