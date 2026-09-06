Zangrillo su Vannacci al forum di Cernobbio: "Io preferisco il generale Dalla Chiesa"

Al forum di Cernobbio il ministro della Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo commenta così ai microfoni di Tgcom24 il testa a testa tra Roberto Vannacci e Mario Monti: "Mi sarei aspettato qualche idea dal generale Vannacci sulla visione del Paese, la mia sintesi è che a me piacciono i generali come Carlo Alberto Dalla Chiesa". L'esponente del governo ha anche parlato di come in questi quattro anni il governo di Giorgia Meloni è intervenuto nell'ambito dell'amministrazione pubblica e cosa è cambiato rispetto al passato.