l'iniziativa

Zaka, l'associazione israeliana di volontariato per le cause umanitarie

L'organizzazione no-profit"conta quattromila volontari tra ebrei, musulmani, cristiani, pronti a intervenire in ogni parte del mondo

di Paola Nurnberg
05 Giu 2026 - 19:31
01:58 
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