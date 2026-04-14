Yuji, la scimmietta che beve dal biberon sopra un peluche

Si chiama Yuji, è una scimmietta del genere "Erythrocebus patas" ed è diventata l'attrazione dello zoo di Guadalajara, in Messico. L'esemplare è stato affidato alle cure del Cimba (Centro Integrale di Medicina e Benessere Animale) perché sua madre era al primo parto e non aveva l'esperienza necessaria per prendersene cura. Nel filmato, Yuji beve dal biberon sopra un orsacchiotto.