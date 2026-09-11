Yemen, gli Houthi conquistano la città costiera di Dhubab: Trump decide di non intervenire

Gli Houthi dello Yemen hanno conquistato la città costiera di Dhubab, affacciata sullo Stretto di Bab al-Mandab, dopo giorni di scontro on le milizie governative sostenute dall'Arabia Saudita. La rapida avanzata del gruppo, prevalentemente sciita e sostenuto dall'Iran, lungo la costa yemenita del Mar Rosso e il loro arrivo nello stretto di Bab el-Mandeb stanno modificando gli equilibri del conflitto in Medio oriente, con il rischio di estenderne le conseguenze al traffico marittimo e al commercio internazionale.