Yemen, gli Houthi conquistano la città costiera di Dhubab: Trump decide di non intervenire

Gli Houthi dello Yemen hanno conquistato la città costiera di Dhubab, affacciata sullo Stretto di Bab al-Mandab, dopo giorni di scontro on le milizie governative sostenute dall'Arabia Saudita. La rapida avanzata del gruppo, prevalentemente sciita e sostenuto dall'Iran, lungo la costa yemenita del Mar Rosso e il loro arrivo nello stretto di Bab el-Mandeb stanno modificando gli equilibri del conflitto in Medio oriente, con il rischio di estenderne le conseguenze al traffico marittimo e al commercio internazionale.
Secondo il media qatariota Al Jazeera, i ribelli filoiraniani hanno il completo controllo della Porta della Lacrime, anticamera del Canale di Suez. Il capo del Comando centrale militare centrale degli Stati Uniti, l'Ammiraglio Brad Cooper, è volato a Riad per incontri urgenti. Secondo Axios, il principe saudita Bin Salmna ha chiesto a Donald Trump di intervenire contro gli Houthi. Ma il presidente americano ha rifiutato, escludendo l'idea di un'offensiva nell'area.