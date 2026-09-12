Guerra in Medio Oriente

Yemen, gli Houthi conquistano la costa sul Mar Rosso

L'Arabia Saudita ha annunciato la chiusura temporanea di uno dei principali oleodotti del regno

di Elia Milani
12 Set 2026 - 12:38
01:15 
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L'avanzata degli Houthi non si ferma. I ribelli yemeniti alleati dell'Iran hanno annunciato di aver preso la  città di al-Makha, sul Mar Rosso, rafforzando il loro controllo sullo stretto di Bab al-Mandeb, il canale che unisce il Mar Rosso all'oceano Indiano. Intanto l'Arabia Saudita ha annunciato la chiusura temporanea di uno dei principali oleodotti del regno in seguito ad attacchi attribuiti a droni provenienti dall'Iraq. Washington è sempre più preoccupata per la rapida escalation del conflitto e per il rischio che gli Houthi prendano il totale controllo di Bab el Mandab. È da quel canale che in questi mesi i sauditi hanno dirottato parte del loro petrolio che non poteva passare per Hormuz. 

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