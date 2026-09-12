Yemen, gli Houthi conquistano la costa sul Mar Rosso

L'avanzata degli Houthi non si ferma. I ribelli yemeniti alleati dell'Iran hanno annunciato di aver preso la città di al-Makha, sul Mar Rosso, rafforzando il loro controllo sullo stretto di Bab al-Mandeb, il canale che unisce il Mar Rosso all'oceano Indiano. Intanto l'Arabia Saudita ha annunciato la chiusura temporanea di uno dei principali oleodotti del regno in seguito ad attacchi attribuiti a droni provenienti dall'Iraq. Washington è sempre più preoccupata per la rapida escalation del conflitto e per il rischio che gli Houthi prendano il totale controllo di Bab el Mandab. È da quel canale che in questi mesi i sauditi hanno dirottato parte del loro petrolio che non poteva passare per Hormuz.