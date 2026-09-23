Xi vola da Trump negli Usa: i dossier sul tavolo e le incognite dello storico summit

Monta l'attesa per l'incontro del presidente cinese Xi Jinping e il suo omologo statunitense Donald Trump a Washington. Al centro del vertice bilaterale ci sarà la guerra commerciale tra Washington e Pechino; Taiwan; l'Iran e soprattutto l'intelligenza artificiale. A differenza del 2012, il leader cinese - quando era Vicepresidente della Repubblica Popolare Cinese - non si recherà in Iowa. Lo Stato americano ha un valore sentimentale molto forte per il leader cinese. Era il 1985, Xi aveva 30 anni ed era un funzionario della provincia cinese di Hebei. Si recò nella cittadina rurale di Muscatine - sulla riva del Mississippi - per imparare le tecniche agricole americane e i metodi di allevamento del bestiame. Con l'Iowa, la Cina ha mantenuto sempre un forte legame, culturale e soprattutto commerciale. Basti pensare che lo Stato americano è uno dei più grandi esportatori di mais e soia verso la Repubblica popolare. Un legame che ora è minacciato dai dazi di Trump e dalle ritorsioni di Xi, che tanti in Iowa sperano venga ricucito proprio durante questo storico summit.

