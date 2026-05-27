STATI UNITI

Wyoming, fiamme e fumo si alzano da un enorme incendio in un cantiere

Fiamme e fumo si sono alzati da un enorme rogo innescatosi in un cantiere del"Wyoming, negli Stati Uniti"

27 Mag 2026 - 08:26
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