LO SPIRITO DELL'INIZIATIVA

World Pizza Day, che ne pensano a Napoli?

La Giornata fu ufficialmente istituita 18 anni fa, in concomitanza del riconoscimento da parte dell'Unesco. La scelta di festeggiare il 17 gennaio non è per nulla casuale...

di Dario Vito
17 Gen 2026 - 13:30
01:34 
video tg