Wimbledon, il tradizionale ballo tra Sinner e Noskova

Jannik Sinner si è goduto il trionfo su Alexander Zverev alla finale di Wimbledon. Il numero 1 al mondo, forte della sua seconda vittoria ottenuta sul campo rosso di Londra, ha rispettato la tradizione del match più competitivo: il ballo finale tra il vincitore e la vincitrice dei singolari maschile e femminile ballino assieme durante il Wimbledon Champions' Dinner, anche noto appunto come Champions' Ball. Sulle note di 'Can't Stop the Feeling!' di Justin Timberlake, Sinner si è lasciato in alcuni passi di danza assieme alla vincitrice del torneo londinese, Linda Noskova.

