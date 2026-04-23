William pilota per un giorno: il principe al volante della monoposto Jaguar

Il principe William ha trascorso più di un'ora a casa Jaguar. Facendo tappa nella sede di Kidlington, nell'Oxfordshire, ha colto l'occasione per incontrare il team britannico di Formula E, Jaguar TCS Racing, piloti compresi, e ha provato l'abitacolo di una monoposto. Ha poi parlato con alcuni giovani neolaureati del loro percorso professionale in Jaguar e visitato la sala dei trofei. Tecnici e personale hanno illustrato al reale l'approccio all'elettrificazione, all'innovazione e alla sostenibilità della casa automobilistica britannica.