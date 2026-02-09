La nota ufficiale

William e Kate: "Solidarietà alle vittime di Epstein"

I reali più"popolari della famiglia Windsor rompono il silenzio di fronte all'ondata di email e immagini compromettenti"

di Isabella Josca
09 Feb 2026 - 20:22
01:35 
videovideo

"Profonda preoccupazione per le continue rivelazioni, i nostri pensieri restano concentrati sulle vittime", per la prima volta William e Kate commentano lo scandalo Epstein che vede il coinvolgimento diretto dell'ex principe Andrea, caduto in disgrazia proprio per i suoi stretti legami con il finanziere Jeffrey Epstein, morto in carcere con l'accusa di traffico internazionale di minori e abusi sessuali. 