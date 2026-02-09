William e Kate: "Solidarietà alle vittime di Epstein"
I reali più"popolari della famiglia Windsor rompono il silenzio di fronte all'ondata di email e immagini compromettenti"di Isabella Josca
"Profonda preoccupazione per le continue rivelazioni, i nostri pensieri restano concentrati sulle vittime", per la prima volta William e Kate commentano lo scandalo Epstein che vede il coinvolgimento diretto dell'ex principe Andrea, caduto in disgrazia proprio per i suoi stretti legami con il finanziere Jeffrey Epstein, morto in carcere con l'accusa di traffico internazionale di minori e abusi sessuali.