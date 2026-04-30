William e Kate festeggiano 15 anni di matrimonio: le foto e i momenti più belli

Si incontrarono all’università. Ma non fu il classico colpo di fulmine… i due cominciarono a frequentarsi come amici poi man mano il loro rapporto si consolidò fino alla proposta ufficiale arrivata durante una vacanza. Per suggellare quell'unione il principe scelse l’anello a lui più caro, quello con lo zaffiro appartenuto a sua madre, la principessa Diana. Oggi William ha 43 anni, Kate, 44 e ter figli, frutto del loro amore. Non tutto però è stato facile. C’è stata la malattia di lei, la rottura con il fratello di lui, voci di tradimenti… ostacoli come una famiglia uguale a tante altre.

