CINEMA

Wim Wenders ritira "Falso Movimento": le scuse a Nastassja Kinski dopo 50 anni

Il regista tedesco rimuove il film dalle piattaforme dopo le proteste dell'attrice

di Marta Alessandra Vittadini
04 Giu 2026 - 12:54
01:29 
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