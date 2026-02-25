Washington, Robert De Niro contro Trump: "Mi sento tradito dal mio Paese"

A Washington, mentre Donald Trump pronunciava il suo discorso sullo Stato dell’Unione, alcuni attivisti hanno organizzato un contro-evento dal titolo "Stato della Palude" ("State of the Swamp"). Alcune persone si sono vestite con costumi da rane. Sul palco anche Robert De Niro, che ha attaccato Trump, dicendo: "Mi sento tradito dal mio Paese. Non deve essere perfetto, ma deve tornare ai valori che ci hanno dato la nostra forza e la nostra umanità".