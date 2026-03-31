Washington, la scultura del wc dorato che ironizza sulle scelte di Trump

Una statua dotata di un wc, rigorosamente dorato, è comparsa a Washington. L'installazione, come si legge nella targa che la accompagna, ironizza sulla recente scelta di Donald Trump di ristrutturare il bagno di Lincoln alla Casa Bianca. "In un'epoca di divisioni senza precedenti, conflitti in escalation e turbolenze economiche, il presidente Trump si è concentrato su ciò che conta davvero: ristrutturare il bagno di Lincoln alla Casa Bianca. Questo, il suo risultato più importante, è un audace promemoria del fatto che il presidente non è solo un uomo d'affari, ma si sta occupando degli affari. Si erge come tributo a un visionario incrollabile che ha guardato in basso, ha visto un problema e l'ha dipinto d'oro", recita la targa.