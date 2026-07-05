250 anni Usa

Washington D.C. si illumina dei colori della bandiera americana con i fuochi d'artificio

Lo spettacolo pirotecnico sul National Mall ha incantato i presenti

05 Lug 2026 - 07:07
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Uno spettacolare spettacolo pirotecnico ha illuminato la notte su Washington D.C. e sul National Mall per celebrare il weekend del 4 luglio. Il presidente Donald Trump ha commemorato il 250° anniversario dell’indipendenza americana dopo che i temporali hanno causato un’evacuazione di circa due ore del National Mall, con condizioni meteorologiche avverse che hanno interrotto i festeggiamenti in diverse città della costa orientale. Le avverse condizioni meteorologiche hanno causato l’annullamento dei festeggiamenti a Hartford, nel Connecticut, così come a Harrisburg e Wilkes-Barre, in Pennsylvania.

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