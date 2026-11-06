Wall Street crolla, Tokyo perde oltre il 5%: vendite su IA e titoli tech

L'euforia dei mercati è durata appena un giorno. Dopo la peggiore seduta di Wall Street da aprile 2025, le vendite si sono estese alle piazze asiatiche ed europee. A Tokyo il Nikkei ha chiuso in ribasso di oltre il 5%, penalizzato soprattutto dai titoli tecnologici e legati all'intelligenza artificiale. In Europa apertura in forte calo: Milano ha ceduto inizialmente l'1,68%, per poi ridurre le perdite intorno all'1%; in rosso anche Londra, Parigi e Francoforte. A pesare sono i timori degli investitori sulle prospettive delle grandi aziende tech e sulla possibilità che la nuova maggioranza al Congresso americano introduca regole più severe e limiti agli investimenti in data center e intelligenza artificiale.