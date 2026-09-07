Voto in Sassonia, la politica italiana divisa sul trionfo di Afd

Al grido di "un'altra Europa è possibile", i leader della destra - Salvini per la Lega e Vannacci per Futuro nazionale - esultano per la vittoria di Afd in Sassonia che il segretario del Carroccio definisce un successo clamoroso. Una pessima notizia antitetica a quei valori liberali e occidentali su cui si fonda l'Europa, al contrario, il commento del segretario di forza italia Tajani.