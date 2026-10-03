Il racconto di Daniel Schlichter

Volo FlyDubai, l'italo-israeliano: "Così abbiamo bloccato l'attentatore con i miei auricolari"

"È stato terribile sentire i bambini urlare: non voglio morire"

di Francesca Ambrosini
03 Ott 2026 - 19:35
01:40 
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