KATZ: "TENTATIVO DI ATTACCO JIHADISTA"

Volo Dubai-Tel Aviv, i momenti di panico ripresi da un passeggero

"L'obiettivo era far schiantare l'aereo", ha affermato il ministro della Difesa israeliano, Israel Katz

30 Set 2026 - 16:30
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