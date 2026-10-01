Le dichiarazioni

Volo Dubai-Tel Aviv dirottato, Netanyahu: "Il copilota aveva subito un processo di radicalizzazione islamica"

"Entro pochi giorni capiremo se aveva legami con l'Iran", ha aggiunto

di Leonardo Mochi
01 Ott 2026 - 19:51
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