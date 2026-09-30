Panico sul volo Dubai-Tel Aviv, all'atterraggio canti e applausi dei passeggeri

Un passeggero del volo FlyDubai in emergenza, mentre era diretto a Tel Aviv, ha raccontato a Channel 12 che il copilota ha accoltellato ripetutamente il comandante con un coltellino. Diversi membri dell'equipaggio e passeggeri sono riusciti ad aprire con la forza la porta della cabina di pilotaggio e a immobilizzare il copilota. "Solo i passeggeri israeliani sono intervenuti. Ci sono persone con le magliette completamente ricoperte di sangue", ha detto. Noa, un'altra passeggera che si trovava sul volo, ha raccontato: "È stato molto angosciante. Abbiamo capito che il pilota era stato accoltellato e l'aereo ha iniziato a precipitare. L'aereo ha cominciato a muoversi da una parte all'altra. Abbiamo capito che i piloti avevano perso il controllo perché uno di loro era stato accoltellato. L'aereo è sceso rapidamente ed è stato davvero spaventoso", ha aggiunto. All'atterraggio, I presenti hanno applaudito e intonato la tradizionale preghiera ebraica "Avinu Malkeinu".