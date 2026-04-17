Volenterosi: "Pronti a fare la nostra parte per Hormuz, ma la guerra deve finire"

Francia, Inghilterra, Germania e Italia. I piu’ grandi Paesi d’Europa, riuniti nel formato E4, lanciano il coordinamento di un’iniziativa per ripristinare la navigazione nello Stretto di Hormuz. A Parigi, vertice dei cosiddetti volenterosi voluto da Emmanuel Macron e dal primo ministro inglese Keir Starmer con il supporto del tedesco Merz e di Giorgia Meloni. Una cinquantina in tutto i presenti, con anche stati del Medio Oriente, asiatici, dell’indopacifico e organizzazioni per allargare il perimetro della missione. “Siamo pronti a fare la nostra parte ma il conflitto deve terminare" è il messaggio comune ribadito nelle dichiarazioni congiunte rilasciate alla stampa.