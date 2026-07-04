da una località sconosciuta

Vladimir Putin ricompare in mimetica: dal quartier generale istruzioni per la guerra

Il presidente russo in visita a un punto di comando militare:""Nessun dubbio sulla nostra vittoria"

04 Lug 2026 - 11:07
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