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Viterbo, esplode una villetta a Bolsena: un morto

La deflagrazione intorno alle 9.30 di stamattina a Bolsena, in provincia di Viterbo. Trovato il cadavere del 67enne Wilmo Capretto

27 Mag 2026 - 17:43
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