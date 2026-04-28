Carlo III alla Casa Bianca per salvare l'asse Londra-Washington
Il sovrano britannico affronta la prova più delicata del suo regno: ricucire i rapporti tra Stati Uniti e Gran Bretagna dopo mesi di tensionidi Federico Gatti
Un tè alla Casa Bianca per tentare di ricostruire uno dei rapporti più strategici dell'Occidente. Carlo III è arrivato a Washington per una delicata missione diplomatica: riavvicinare Donald Trump e Keir Starmer dopo mesi di scontri su crisi internazionali e politica estera. Il momento chiave sarà il discorso del sovrano al Congresso.