Virginia, cinque feriti in sparatoria nel campus universitario: preso 19enne

La polizia della Virginia ha arrestato un giovane di 19 anni in relazione a una sparatoria avvenuta sabato, che ha causato il ferimento di cinque persone, una vittima ha riportato ferite gravissime. La polizia della contea di Chesterfield ha annunciato l'arresto di Camron Harris, residente a Henrico, in Virginia. Sabato pomeriggio è stato trovato nascosto in un armadio all'interno del campus. Secondo le autorità, il giovane non era uno studente dell'università. La polizia ha dichiarato di aver ottenuto otto mandati di arresto per reati gravi, tra cui lesioni personali dolose e uso di arma da fuoco durante la commissione di un reato. Solo una delle persone ferite, un ventenne, era uno studente; gli altri feriti hanno un'età compresa tra i 17 e i 23 anni.