Le storie Violenza giovanile, le testimonianze di Paolo Sarullo e Flavia Rizza

In occasioni delle celebrazioni della Festa dell'Europa, il 9 maggio, il 25enne ligure rimasto tetraplegico dopo un'aggressione e l'attivista contro il bullismo e cyberbullismo nonché testimonial della campagna della polizia postale "Una vita da social" sono intervenuti al panel "Insieme contro ogni forma di violenza giovanile: violenza di genere, bullismo, cyberbullismo". Presente anche la sorella di Sarullo, Rossella, che ha parlato dell'associazione Fondazione Uniti per Paolo Ets