Manifestazioni contro il carovita

Proteste in Francia: violenti scontri con la polizia a margine del corteo a Parigi

Gli agenti sono tornati a usare i gas lacrimogeni per rispondere al lancio di oggetti e mortaretti da parte dei manifestanti"

17 Ott 2026 - 15:24
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Violenti scontri a Parigi a margine del corteo tra Place de la République e Place de Clichy. Gli agenti sono tornati a usare i gas lacrimogeni per rispondere al lancio di oggetti e mortaretti da parte di diverse centinaia di manifestanti, in gran parte incappucciati e vestiti di nero. Intanto sono salite a 133 le persone fermate in città dall'inizio di questa giornata di mobilitazione nazionale contro il carovita. Lo riporta Le Parisien, citando fonti della prefettura di polizia di Parigi.

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