Proteste in Francia: violenti scontri con la polizia a margine del corteo a Parigi

Violenti scontri a Parigi a margine del corteo tra Place de la République e Place de Clichy. Gli agenti sono tornati a usare i gas lacrimogeni per rispondere al lancio di oggetti e mortaretti da parte di diverse centinaia di manifestanti, in gran parte incappucciati e vestiti di nero. Intanto sono salite a 133 le persone fermate in città dall'inizio di questa giornata di mobilitazione nazionale contro il carovita. Lo riporta Le Parisien, citando fonti della prefettura di polizia di Parigi.